Carmen Barbieri acusó a LAM y habló sobre Fernanda Iglesias

A pesar de que Carmen Barbieri siempre se muestra abierta a ser entrevistada por el programa que conduce Angel Brito, la comediante no sé detiene en hacer uso de la libertad de expresión, en especial cuando realiza una crítica o comentarios con tonos irónicos para referirse a alguno de los panelistas. En esta ocasión fue directo al grano y señaló a Fernanda Iglesias.

En el programa "Mañanisima", donde Carmen trabaja con Estefanía Berardi, conversaban sobre el programa que tiene más éxito este verano, Gran Hermano. Conversaron sobre la posible eliminación de La Tora dentro del reality.

Estefania Berardi habló sobre Juan uno de los últimos participantes en salir, a lo que Carmen Barbieri agregó: "las angelitas parecían buenas", dentro de este debate se sumó Pampito "menos Fernanda Iglesias, que le tiró con todo a Juan". Durante el intercambio de opiniones, las posturas ante los participantes estuvieron picantes y el periodista cerró manifestado que el "tachero" tampoco le caía bien.

"Ay no sé, porque no la registro a Fernanda Iglesias. No la veo no se ¿La mostraron? Me parece que no la ví, ni la registro. Al parecer Carmen Barbieri se muestra indeferente ante la presencia de la chica, pero al menos la menciona. Mientras hablaba a cámara se tapaba con un abanico "no quiero decir que la ningunean, no, no, eso no lo quiero decir, pero no se le ve igual", mientras disparaba por la.boca invito a todos a cambiar de tema. ¿Continuará?