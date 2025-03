Después del fallecimiento de Jorge Lanata, se abrió un fuerte conflicto entre Elba Marcovecchio, su viuda, y Romina Manguel, una de sus colegas y amigas más cercanas. Pese a que el enfrentamiento siempre estuvo, con los picantes dichos de la abogada sobre cómo la periodista se ofrecía al creador de Página 12 por una cartera, Manguel dejó pasar el tiempo pero finalmente tomó la decisión de responderle.

A más de 70 días del fallecimiento del conductor, la pelea entre su viuda y una de sus colegas más cercanas se sigue incrementando, principalmente con el posicionamiento de Romina a favor de las hijas y ex parejas del periodista.

Romina Manguel enfrentada a Elba Marcovecchio

Romina Manguel reavivó su conflicto con Elba Marcovecchio por Jorge Lanata: “Está dolida”

En la primera entrevista que Elba Marcovecchio dio después de la muerte de Jorge Lanata, aseguró que Romina Manguel se ofrecía como amante del periodista a cambio de carteras. Si bien el tiempo pasó, la colega de su marido decidió responder públicamente y disparó fuertemente contra la abogada asegurando que esperaba unas disculpas que no llegaron.

“Un día Elba, con quien tengo muy poquita relación, se levantó a decir que Lanata me regalaba carteras a cambio de que éramos amantes y que le mandaba mensajes”, inició contando la conductora en Intrusos. “La verdad es que le di tiempo, dije 'me va a pedir disculpas, está dolida, era la primera nota que daba después de la muerte de Lanata'”, continuó hablando sobre los fuertes dichos de la letrada en LAM junto a Ángel de Brito.

“Me imagino que pensó una vida más larga con Lanata y le pasó esto. 'Me va a pedir disculpas', porque no se puede decir cualquier cosa. Algún límite tiene que haber, tengo dos hijos”, sostuvo.

“Lanata, el que yo conocí y al que amamos todos, nunca tuvo que pagarle a una mina ni un café. Hacerlo quedar como un viejo paj*ro de 'le manda una cartera a una mina para garch*r'...”, lanzó fuertemente.

“Él tuvo a las mujeres más hermosas, más inteligentes y más divertidas de Argentina porque era un tipo inteligente, seductor y divertido. Para mí fue el mejor periodista de los últimos tiempos”, señaló y elogió a su ex compañero y amigo.

Después de esto, Romina Manguel decidió llevar a la viuda de Jorge Lanata a la Justicia siendo representada por Fernando Burlando, ex jefe y compañero de la abogada con quien la relación no terminó de la mejor manera. La conductora busca que Elba Marcovecchio le pida disculpas por haberla acusado de "meterse en su matrimonio" y tener un vínculo particular a cambio de regalos.

MVB