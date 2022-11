Carmen Barbieri estaría dispuesta a ir a LAM pese a la presencia de Nazarena Vélez

Si bien es de público conocimiento la enemistad con Nazarena Vélez, Carmen Barbieri declaró que todavía no aceptó la invitación de Ángel de Brito para asistir a LAM, porque en ese horario se encuentra trabajando en el programa Los ocho escalones, ciclo que conduce Guido Kaczka. Aunque, luego reveló que Guido sí le da permiso para ausentarse del programa. " Yo cuando falto es porque voy a los médicos o algo me tiene que pasar" fue otro de los motivos que dio la capocómica y añadió que también tiene otras responsabilidades. "Cuando termine los shows, voy a ir a lo de Ángel" aseguró.

Nazarena Vélez, panelista de LAM, se refirió hace un tiempo sobre la negativa de Barbieri para asistir al programa. Afirmó que, en caso que la capocómica asista al programa, Vélez le pediría a Ángel “no estar" porque no se sentiría cómoda con la presencia de Carmen. "Sé perdonar pero este no es el caso. No siento necesario perdonarla" finalizó Nazarena.

"Yo no tengo nada contra Nazarena" respondió la mamá de Fede Bal, al ser consultada si la presencia de la ex vedette es un motivo y añadió que "si ella se quiere ir (de LAM) cuando yo llego, que haga lo que ella quiere". Sin embargo y pese a decir que no tiene nada contra Nazarena, Barbieri afirmó que no va a olvidar que "lo llamó asesino a Fede. Las dos tenemos nuestros límites y es respetable".

Carmen Barbieri y Nazarena Vélez están enemistadas desde hace casi una década. El distanciamiento es producto a las acusaciones cruzadas sobre si hubo o no violencia de género y polémica separación entre los hijos de ambas, Barbie Vélez y Fede Bal.