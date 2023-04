Carmen Barbieri contó una polémica anécdota de cuando fue pareja de Guillermo Francella: "Se me arrodilló para que no lo deje"

Hace un día la China Suárez brindó una entrevista junto a Grego Rosello para Ferné, en donde contó cómo lleva el duelo tras su separación con Rusherking, los amores que le rompieron el corazón y sobre una situación que vivió con un exnovio, al pedirle de rodillas que no la dejara. Al parecer, Carmen Barbieri al escuchar las declaraciones de la actriz, se sintió identificada y durante la mañana de este viernes contó una anécdota similar que vivió con un actor muy reconocido.

En Mañanísima, mientras hablaban sobre la China Suárez y sus amores del pasado, Carmen Barbieri declaró: ‘’A mí se me arrodilló uno para que no lo deje’’. Tras escuchar esta primicia, Estefi Berardi indagó, pero la conductora no quiso dar nombres: ‘’No voy a decir, yo lo amaba muchísimo y él a mí, pero los celos eran terribles’’.

Carmen Barbieri

Estefi Berardi logró su cometido al seguir preguntando quién era el exnovio famoso y celoso de la madre de Fede Bal: ‘’Ya sé quién es’’, apuntó la panelista y rápidamente Carmen la amenazó: ‘’ No lo vas a decir tampoco’’.

‘’Es un actor. Francella’’, reveló Estefi, al recordar que la conductora había hablado sobre que el actor era muy celoso: ‘’¡Pero qué cosa esta! Es brava’’, sé quejó Carmen y continuó: ‘’No, tiene familia, no lo metamos a Francella que está tranquilo con su vida, se sacó de encima a esta mujer que lo llevaba por el mal camino, lo hacía mediático’’.

Guillermo Francella

Finalmente, Carmen Barbieri explicó: ‘’Le va muy bien con su mujer, Marynés, que es hermosa. Fue hace un montón, no podemos hablar, no podemos tocar gente, cosas. Basta de hablar de mi vida privada’’, cerró contundente.

D.M