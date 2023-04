La China Suárez estuvo en "Ferné con Grego" y se relajó para contar detalles que aún no se conocían de su vida privada. Grego Rosello le preguntó si alguna vez le rompieron el corazón, pero su respuesta sorprendió a los fans.

"Me rompieron el corazón a los veinte y pico, fue muy duro, era muy celoso y me decía 'te amo, pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, de mi independencia y con 'libertad' hablo de cómo soy yo, no a estar con 20 personas a la vez", reveló la China Suárez.

La China Suárez.

"Yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi, fue durísimo, fue como la desesperación de decir '¿qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje?' porque claro, me decía 'te amo, me encantas pero no puedo estar con vos por tu personalidad, no puedo, me hace mal, me da celos", agregó la actriz sobre cuál fue su actitud en aquel entonces.

"Y yo: 'pero cambio'. Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación y la vida es sabia y acomoda a cada uno en su lugar", recordó la China sobre su reacción. Por su parte, el conductor remarcó: "Igual banco al chabón que en su toxicidad decidió correrse".

Por qué los seguidores piensan que fue David Bisbal quien le rompió el corazón a la China Suárez

"Si digo las fechas, van a sacar quién es y no quiero que culpen a nadie", advirtió la China antes de relatar lo que vivió hace casi 10 años atrás. Sin embargo, antes de terminar su relato, lanzó: "Muy cagón, era más grande".

La China y Bisbal.

"Te acordás tarde, un año y medio estuviste, ¿un año y medio después te das cuenta que te hace mal?", dijo con ironía la China. El detalle de que fue hace casi 10 años, era más grande y estuvieron un año y medio, coincide con su relación con David Bisbal.