Carmen Barbieri defendió a Mirtha Legrand y apuntó contra Nacho Viale: "¡Dejala tranquila a tu abuela!"

Minutos después de que Adrián Suar confesara en una entrevista que Mirtha Legrand no volvería por ahora a la pantalla de El Trece por una cuestión económica, Carmen Barbieri hizo un filoso descargo contra Nacho Viale.

Mirtha Legrand y Nacho Viale.

"Espero tenerla en nuestra pantalla. Hay un tema económico nada más", expresó el productor en diálogo con Mañanísima. Tras escucharlo, Carmen Barbieri disparó picante: "¿Por qué no la dejan a Mirtha trabajar en Canal 13, que ella lo ama? Que trabaje gratis. A ver, con la edad que tiene Mirtha, con lo bien que está. Tiene ganas de seguir haciendo el programa".

Barbieri en Mañanísima.

"No creo que Nacho quiera que trabaje gratis", agregó Estefi Berardi. Tras aclarar que era una "forma de decir", la conductora continuó: "Déjala tranquila a la abuela que haga lo que quiera. Si quiere venir acá y sentarse a desayunar, que lo haga. Está espléndida. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Veinte? Yo quisiera que esté en el libro Guiness y que viva 150 años y perfecta como está ella. Pero que la dejen hacer lo que quiera. Ni una nota la debe dejar hacer el nieto".

Añadiendo más información de la situación, Pampito contó: "De todas maneras, el canal no es que le pidió que trabaje gratis. Le ofrecieron dinero y, así y todo, Nacho quiere más". "¡Nacho, la abu quiere trabajar! Dale el gusto y que trabaje. Si es lo que la mantiene viva", reclamó sin filtros Barbieri. "Además, ella quiere volver. Hay que escucharla", concluyó el tema Pampito.

Mirtha Legrand estuvo presente en la obra Tootsie de Nico Vázquez

Mirtha Legrand fue a ver una obra de teatro, y su elección fue Tootsie, protagonizada por Nico Vázquez, Julieta Nahir Calvo y un gran elenco en el Lola Membrives de la calle Corrientes de la ciudad porteña de Buenos Aires. Los actores no dejaron parar la oportunidad y homenajearon a la conductora.

Con un ramo de flores en la mano que le obsequió Nico Vázquez en nombre de toda la obra, se acercó a la conductora, quien muy emocionada expresó: "No sé si voy a poder hablar, estoy emocionadísima", desde el palco de invitados. Luego, mientras daba su discurso, agregó: "Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie".

Mirtha en el palco de invitados.

Antes de terminar con su discurso, y con mucho humor, la conductora se dirigió al actor y le dijo: "Te faltó una frase mía: 'Mierda carajo'". "Fue una noche inolvidable", dijo Mirtha quien estuvo acompañada de su amiga Tete Coustarot.