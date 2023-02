Carmen Barbieri le tiró un palito a Nazarena Vélez en medio del escándalo de Fede Bal

Se destapó el escándalo en el que involucra a Fede Bal y a su exnovia, Sofía Aldrey, por las infidelidades que habría tenido el actor cuando estaba de novio con ella. En LAM explotaron una bomba y mostraron las supuestas conversaciones que Fede habría tenido con otras mujeres mientras estaba con Sofía.

Nazarena Vélez, quien era su ex suegra y ahora panelista del programa de América, solo se limitó a hacer gestos cuando se comentaba sobre las supuestas infidelidades de Fede hacia su novia. Carmen Barbieri no se quedó callada y salió a cruzar con fuerte comentarios a la ex suegra de su hijo.

Carmen Barbieri y Federico Bal

“La que la estaba gozando era Nazarena. Ponía unas caras, estaba contenta”, dijo Pampito en Mañanisima, ciclo que conduce Carmen, el panelista tocó una fibra muy sensible para la conductora por los problemas que tuvieron en el pasado Fede Bal y Barbie Vélez que involucraban denuncias cruzadas por violencia.

"¿Si? No la vi. Yo cuando veo a Nazarena veo la pared. Para mí es transparente. Es de celofán Nazarena Vélez”, exclamó fuerte Carmen. "Yo no la miro, no me interesa las caras que hace. Buena o mala es un problema de ella”, afirmó la conductora.

EF.