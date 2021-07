Confirman que Julián Weich no está vacunado contra el coronavirus

Julián Weich se encuentra atravesando un duro momento tras haberse contagiado coronavirus. El conductor tuvo que ser internado, "está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse". En diálogo con "Nosotros a la mañana", Carolina Papaleo, compañera de "Vivo para vos", habló sobre el cuadro que presenta Weich y dio detalles sobre su presente. Además confirmó que "no está vacunado".



La actriz y conductora reveló que la familia está llevando la situación con mucho cuidado y que la prioridad sobre el parte médico lo tiene el programa de radio que conduce él. Además, explicó que ella "se está enterando al igual que todos sobre los avances del cuadro de Julián."



"El médico nos pidió absoluta discreción porque la voluntad de la familia y de Julián es que sea en el programa de él. El panorama era que necesitaba un poquito más de oxigenación, motivo por el cual lo iban a trasladar a terapia intensiva.", aseguró.



Así mismo, Papaleo contó un dato crucial: Julián no recibió la vacuna para prevenir el coronavirus. "Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mi estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo.", comenzó.



Luego, Papaleo agregó: "Él después me contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé porqué no se vacunó. No sé por qué si tenía el turno no lo hizo. Son decisiones personales, la vacuna no es obligatoria. Cada uno puede decidir si se la quiere dar o no. Yo estoy a favor." "Creo que es la salida para que no se agraven los cuadros de covid", sentenció.



Minutos previos a sacar al aire a Carolina, el periodista Pablo Montagna contó que Julian Weich es una de los personajes que se proclamaron como "antivacunas" y que de hecho, desde su programa sentó su postura en contra de la inoculación para prevenir el covid-19.



"El mensaje que tenemos que dar como comunicadores, porque es una responsabilidad, es que las vacunas son seguras en el mundo. Tenemos que ser claros.", cerró de forma contundente Carolina Papaleo.



