Caso Britney Spears: el padre renunció a la tutela de la cantante

Jamie Spears aceptó este jueves renunciar a la tutela y herencia de su hija Britney Spears. Así lo confirmó el abogado de la estrella del pop. "Nos complace que el señor Spears y su abogado hayan admitido hoy en un expediente que debe ser destituido", aseguró Mathew Rosengart.

Según el medio TMZ, el padre quiere llegar a un acuerdo en la justicia. "No hay ninguna razón real para suspender o destituir a Spears como tutor de bienes raíces y los tutores en este momento estarán en el mejor interés de Spears”, informó su abogado.

Además los documentos oficiales aseguran: “Independientemente de su título formal, el Sr. Spears siempre ha sido el padre de Britney Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre prestará atención a sus mejores intereses". En el escrito presentado, el padre de la princesa del pop dice que esencialmente salvó a Britney cuando estaba "en crisis, desesperadamente necesitada de ayuda" hace 13 años, y añade: "No sólo estaba sufriendo mental y emocionalmente, sino que también estaba siendo manipulada por depredadores y en dificultades financieras. El señor Spears acudió al rescate de su hija para protegerla", aseguró.

También hizo referencia al exposición pública con el movimiento #FreeBritney, aseguró que “a pesar de que el Sr. Spears es un objetivo constante de ataques injustificados, se sobrepuso a su servicio continuo como su tutor".

Por su parte, el abogado de la estrella aseguró: "Estamos contentos pero no necesariamente sorprendidos de que el Sr. Spears y su abogado finalmente reconozcan que debe ser retirado. Estamos decepcionados, sin embargo, por sus continuos ataques vergonzosos y reprobables contra la Sra. Spears y otros".

Cercal del final, Mathew Rosengart, el letrado de Britney sentenció: "Esperamos continuar nuestra vigorosa investigación sobre la conducta del Sr. Spears, y de otros, durante los últimos 13 años, mientras cosechaba millones de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la declaración jurada del Sr. Spears en un futuro próximo. Mientras tanto, en lugar de hacer falsas acusaciones y lanzar golpes bajos a su propia hija, el Sr. Spears debería apartarse inmediatamente".

Britney Spears : "Solo quiero que me devuelvan mi vida"

Después de años en silencio, Britney Spears tuvo su oportunidad y esta mañana se pronunció ante la corte para hablar sobre la tutela que pesa sobre su vida desde hace 13 años.

A través de una videollamada, la estrella del pop testificó ante una corte de Los Ángeles y declaró el duro momento que enfrenta desde hace años, calificando a la tutela como "abusiva".

"Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz. Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir", dijo Britney en la audiencia que se hizo pública en Estados Unidos. "Solo quiero que me devuelvan mi vida", pidió en su emotivo discurso que duró alrededor de 23 minutos .

Uno de sus pedidos clave fue que ella quiere casarse y volver a ser madre (Brit está en pareja desde hace cinco años con Sam Asghari) develando que tiene colocado un dispositivo DIU que se le impide y que sus padre, Jamie Spears, quien es su principal tutor no la autoriza a asistir a un médico para removerlo.

La cantante dijo también que le cambiaron la medicación que había usado por años por litio, una poderosa droga que la hace sentirse "embriagada" y "no podía mantener una conversación".

"Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada", declaró Britney quien aseguró estar contenta de ser escuchada porque sentía mucho miedo de hablar del público por lo que podrían decir, principalmente porque pensaba que no le creerían.

Vale recordar que la última ocasión que Spears compareció en su caso fue en mayo de 2019, cuando dijo a la corte, a puerta cerrada, que el acuerdo de custodia le parecía demasiado riguroso. A causa de este su padre la había forzado a internarse en un centro de salud mental a forma de castigo después de haber protestado en un ensayo e incluso la obligó a dar un concierto en contra de su voluntad cuando ella se encontraba con fiebre.

¿Cómo comenzó la tutela para Britney Spears?

En 2007, tras haber finalizado su divorcio del rapero Kevin Federline y perder la custodia de sus dos hijos, Britney comenzó a mostrar un comportamiento errático que se profundizó por la persecución mediática a la que fue sometida en un estado frágil y de estrés.

Luego de unos incidentes públicos que generaron preocupación por su bienestar mental, que incluyó el día en que decidió raparse y luego atacar a un grupo de paparazzis con un paraguas, su familia comenzó a analizar que pasaría con su futuro. En ese momento, una corte estableció su tutela temporal en esa época y desde entonces, se ha extendido gradualmente durante más de una década, aunque los detalles de la orden nunca se han hecho públicos.

En 2008 fue internada dos veces en un hospital en virtud de una resolución de evaluación psiquiátrica temporal, después de un incidente en el que presuntamente se negó a entregar a sus hijos en un enfrentamiento que involucró a la policía.

Pese a que su tutelaje aseguraba que no estaba apta para tomar decisiones sobre su vida, su padre la obligaba a trabajar haciendo que su patrimonio creciera año a año. Hasta 2018, Spears tenía un patrimonio neto de US$59 millones, según Business Insider, citando documentos financieros. Ese mismo año, Spears gastó US$1,1 millones en honorarios legales y de tutelaje, según documentos judiciales obtenidos por el sitio web Entertainment Tonight.