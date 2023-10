Caso Marcelo Corazza: empeora su situación tras la declaración de una nueva víctima

Marcelo Corazza fue detenido a principios de año en su propiedad de Tigre, en el marco de una extensa investigación por corrupción de menores, en donde es acusado de formar parte de una asociación ilícita, que se dedica a la explotación y trata infantil. Cuando la noticia salió a la luz, impactó en todos los medios, especialmente en el entorno de Gran Hermano y Telefe, al ser un exproductor y ganador del reality en 2001.

5 meses después, continúa en la cárcel a la espera de ser procesado, sin embargo, su situación empeoró ya que salieron nuevas pruebas, que lo involucran en otro caso de corrupción de menores. Fue en el ‘’Diario de Mariana’’, en donde explicaron que una nueva víctima presto declaración sobre cómo era el modus operandi de los incriminados.

"La víctima tenía 17 años al momento del intercambio. Cuenta que si bien en un primer momento, él lo contactó con la excusa de hacer un sorteo para sumar seguidores, terminaron charlando como amigos hasta que Corazza le pidió fotos íntimas a cambio de dinero", contó un panelista del programa, cuando Corazza se contactó con el joven mediante las redes sociales, con la intención de intercambiar dinero por ‘’regalos’’.

La víctima, terminó por acceder a enviar fotos y videos y, a cambio recibiría mucho dinero: "Me acostumbré a recibir plata, no me parecía nada grave e incluso le pedía dinero para comprar cosas y él me la daba sin reclamarme la foto", explicó la persona, que acusó al exparticipante de GH de usar una táctica de ‘’seducción’’ para atrapar a los perjudicados.

Hasta el momento, el juez Ariel Lijo, quien le tomó la declaración al damnificado en Comodoro Py, cuenta con 10 días para tomar una definición respecto a Marcelo Corazza, y si será procesado por este nuevo hecho de corrupción de menores.

D.M