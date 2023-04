Confirman que Marcelo Corazza sigue siendo empleado de Telefe

Marcelo Corazza está siendo investigado por corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Luego de ser detenido en su domicilio hace dos semanas, el primer ganador de Gran Hermano y actual productor del reality, fue liberado hoy por la mañana, mientras sigue procesado por la causa. Aunque se negó a dar declaraciones, su colega Luis Benítez habló con A la Tarde y reveló información respecto al estado actual del procesado.

Con un móvil frente a la casa del ex Gran Hermano, en el ciclo de América, Matías Vázquez fue quien intentó conversar con él, aunque no tuvo éxito. Sin embargo, logró conseguir información por parte de Luis Benítez, un productor del canal de las tres pelotas y amigo de Corazza de hace más de quince años, luego de ser liberado este lunes. “Marcelo Corazza está suspendido, pero sigue siendo empleado de Telefe”, lanzó el notero, revelando la primicia dada por la fuente, quien también fue el encargado de ir a buscarlo y llevarlo de vuelta a su casa.

Marcelo Corazza fue detenido a fines de marzo.

El periodista de A la Tarde luego habló sobre el enojo que el ganador de Gran Hermano está sintiendo, como resultado de la exposición de su caso en los portales de noticias. “Nunca pasó una acusación, no se comprobó nada y está muy enojado con el manejo de información que hubo en los medios ensuciando su persona”, comunicó Vázquez, en base a lo enunciado por Benítez.

A su vez, en el programa se refirieron al estado actual del procesado y cómo está llevando la situación: “El humor no es de abatido, más allá de todo está de buen humor porque sabe que es inocente y más allá de todo él se da cuenta que hubo algo para ensuciar su persona en los medios”, explicó el periodista, revelando que el acusado se considera inocente.

La palabra de Marcelo Corazza luego de ser liberado

El productor de Gran Hermano finalmente rompió el silencio, luego de ser liberado y enviado de vuelta su casa en Tigre. Corazza mantuvo diálogo con varios medios esperándolo en la puerta de su hogar y, aunque trató de abstenerse a comentar, no pudo evitar declararse no culpable.

“Soy inocente. Está más que claro que soy inocente. No puedo hablar más por ahora”, expresó, mientras intentaba entrar a su casa. Los periodistas lograron consultarle sobre si piensa demandar a quien lo haya denunciado en primera instancia, a lo que el procesado respondió: “No sé qué voy a hacer ahora, no le deseo a nadie lo que me pasó a mí”.

Marcelo Corazza.

La liberación de Marcelo Corazza y la noticia que confirma que aún sigue siendo empleado de Telefe llega en uno de los peores momentos del canal en cuanto a su imagen, que continúa lidiando con las denuncias de Lucas Benvenuto en contra de Jey Mammón.

H.O