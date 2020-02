Catherine Fulop sorprendió con una curiosa anécdota sobre Tinder. En el ciclo Tardes Bella que conduce, la actriz recibió una consulta de Majo Martino y reveló un incómodo momento que vivió con una amiga.

“Tenés un lado Tinder del vestido y tenés un lado colegiala. Me imagino cómo serías en tu época de soltera en Tinder. ¿Lo usarías?”, le consultó la periodista.

“¡Pero claro! ¡Ay, sí! ¿Tú crees que no me faltaría candidatos? No sé, a cierta edad uno dice ‘bueno, vamos a probar. Me gusta, no me gusta’. Jajaja”, comenzó Fulop.

En ese momento, la conductora relató una incómodo moemnto que vivió con una amiga en referencia a la conocida aplicación de citas. “A mí me daría un poquito de miedito. A una amiga mía le pasó que salió con un chico y le dije ‘a ver, muéstrame’. ¡Era el esposo de otra amiga!”, reveló Catherine ante la sorpresa de todos.

¡Tremendo!