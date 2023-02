Catherine Fulop habló de la boda secreta que tuvo Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Ojala eso fuera verdad”

Hace unos días los rumores de una “boda secreta” entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala generó una revolución en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que una de las palabras mas buscadas fue la de Catherine Fulop, quien en las ultimas horas salió aclarar un comentario que hizo respecto a la acción que tuvieron los enamorados.

En Cuidad Magazine dijo: De ninguna manera, no se casaron a escondidas”, muy tajante la actriz venezolana. Luego recordó que todo esto sucedió después de un episodio que tuvo con un periodista donde se refirió al novio de su hija como “El esposo de Oriana”. Palabras que llevaron a la confusión.

Catherine Fulop

Luego, aclaró estos dichos y dijo: “Después me rectifiqué y dije ‘su pareja’, entonces sospecharon que estaban casados”. Para finalizar, expresó su deseo con respecto a la pareja feliz y la idea de que fueran marido y mujer: “Ojalá eso fuera verdad”.

Tres cosas que no me gustan de ti

La pareja Sabatini y Dybala son dos complices enamorados que dieron a conocer cuales son las cosas que no le gustan del otro. "Arranco yo. Esta chica pone la alarma y no sé para qué, porque no se despierta. La pone, la termino apagando yo y ella sigue durmiendo. Y yo, que podría dormir más, cagu... La pone como 10 veces. Ya arranco de mal humor", comenzó diciendo el campeón del mundo.

"Lo que no me gusta de vos es que no te gusta mucho hablar", agrego la cantante, a lo que él le retrucó: "En el baño tenemos lugar para dos personas, pero nada es mitad y mitad. Es un cuarto para mí y todo lo demás para ella. Ella tiene crema para la cara, cejas, pelo... "

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

No me gusta que a veces tardás más que yo para prepararte, sos más indeciso que yo. Te cuesta tomar una decisión", tiró Oriana entre risas. Para cerrar Dybala agregó: "La tercera mía es el desorden de esta piba, ni se ven los percheros".

Con mucha sinceridad, Oriana dijo la tercer cosa que no le gusta de su amado: "Lo tercero que no me gusta de él, no es malo pero es malo para mí, es que vos sos muy social y yo soy antisocial".

J.M