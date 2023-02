Oriana Sabatini y Paulo Dybala se habrían casado en secreto

Oriana Sabatini y Paulo Dybala llevan ya varios años en pareja. En su casa de Italia, formaron su familia con sus dos hijos perrunos y comparten en las redes imágenes junto a ellos, muy felices.

Lo cierto es que ahora, tras una entrevista que Catherine Fulop le dio a un periodista de Venezuela, surgió el rumor de que quizás la cantante y el futbolista hayan pasado por el registro civil.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con sus perros.

En la conversación con Luis Olavarrieta, la esposa de Ova Sabatini contó que Paulo Dybala la ayuda a poder ver más a su hija ya que la invita a Italia para que pase unos días con ellos. El detalle que llamó la atención fue que Catherine Fulop se refirió al futbolista como "el marido" de Oriana Sabatini. Luego se corrigió y dijo: "la pareja".

Los rumores de un casamiento secreto entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala no tardaron en correr y hasta llegaron a México ya que fue E! Online uno de los medios de comunicación que se preguntó si lo de la venezolana fue un error o se le escapó.

Catherine Fulop quiere ser abuela y así se lo pidió a Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Catherine Fulop es una fiel defensora de la relación entre su hija, Oriana Sabatini, y el futbolista campeón del mundo, Paulo Dybala. Tanto es el amor que le tiene a la pareja que ya no puede evitar expresar sus ganas de verlos convertirse en padres.

Semanas atrás, Oriana Sabatini y Paulo Dybala publicaron distintas fotos en las que se los veía sosteniendo en brazos a una recién nacida. La bebé en cuestión es Bella, la hija de la modelo Alice Campbello y el futbolista Álvaro Morata. Los padres eligieron a la pareja para ser los padrinos de la niña y, muy emocionados, compartieron el momento en el que se conocieron en Instagram. Rápidamente, las redes estallaron de ternura por las fotos, elogiando a la pareja y su vínculo, y la belleza de las postales.

Junto a las cataratas de posteos, Catherine Fulop no se quedó atrás y mostró su reacción y les hizo un pedido muy especial a ambos. En su Twitter citó la foto y comentó: “¡Basta! ¡Ya quiero mis nietos!”, sumando un emoji expresando su enojo y desesperación.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala no respondieron públicamente al pedido, pero sin dudas Catherine Fulop no es la única internauta que no puede esperar a que la pareja finalmente decida agrandar la familia.