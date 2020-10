Catherine Fulop luego de ser sorprendida por Oriana: "Cuando la vi el cuerpo me tembló"

El día de ayer no fue una más en la vida de Catherine Fulop y su familia, Oriana y Tiziana, sus hijas y su marido Osvaldo Sabatini. No lo fue por el contexto en el que vivimos por el Coronavirus y porque a la novia de Paulo Dybala e hija mayor del matrimonio se le ocurrió sorprender a sus padres y su hermana arribando a la casa familiar sin previo aviso después de 10 largos meses sin verlos.

Madre e hija publicaron el video en su cuenta de Instagram donde a los dos se las ve llorando de emoción y hoy en diálogo exclusivo con CARAS Digital, "Cahty" contó como vivió ese único momento: "Imagínate, yo te digo wow... Abrazar a un ser querido después de tanto tiempo es demasiado, o sea, no sé el cuerpo me temblaba ¿entiendes?, las lagrimas brotaban por todos lados, la emoción a flor de piel. Yo nunca había estado tanto tiempo alejada de Oriana", comenzó relatando.

"Yo extraño a mi mamá, a mi familia, pero bueno un hijo lo es todo, es un amor incondicional que yo me comería a mis dos gordas, tengo un amor demasiado fuerte para con mis hijas. Yo te digo han pasado tantas cosas en esta cuarentena. Desde que empezó acá en Pacheco no sé qué fue lo que pasó con la luz y tuvimos cortes de luz desde que empezó la cuarentena, nos quedamos sin luz sin internet, era súper deprimente. Fijate que nos enteramos que Oriana tenía COVID-19 cuando aún la enfermedad no había llegado aquí, fue durísimo", amplió.

"El stress que teniamos nosotros fue fatal, se rompieron la bombas de agua el termotanque que después explotó, inundación en la casa y entre todo fue una pesadilla y encima nos enfermamos todos de Cronavirus. Pasaron muchas cosas y en ese abrazo que se vi, en ese llanto fue a parar toda esa carga que teníamos encima. Fueron diez meses sin vernos y contarnos las dos todo lo que vivimos. Ella imagino que también la pasó mal. Fue hermosa la sorpresa. Y siento que creció un montón y siento que para ella fue una emoción volver a su casa. No quiero ni pensar en la despedida (risas)", finalizó emocionada.

Por su no lo viste, acá te dejamos el emotivo video...