Lizy Tagliani habló de cómo la afecta la muerte de "la Floppy"

A fines de julio, tristemente y lamentablemente el mundo del espectáculo perdía a una persona a quienes sus colegas siempre definieron como fascinante y gran persona. Moría "la Florppy", la histórica asistente de Lizy Tagliani con quien la conductora tenía una relación de hermandad. Fueron muchos los lamentos de las celebridades por su temprana partida, la animadora televisiva habló de cómo se siente hoy día y lleva adelante su duelo.

En diálogo con Angel de Brito en "El Espectador" por CNN Radio, y tras cumplir 50 años, Lizy reveló que sintió mucho la pérdida de su compañera: "Todo este tiempo de fama lo hice con ella. Honestamente, con la edad no tengo mucho conflicto, no me pasa, no tengo trabas. Lo que sí siento últimamente son las cosas que voy perdiendo y que me llevan a otros momentos de mi vida. Veo a mi perra, que tiene 16 años y es la última conexión entre yo y mi mamá", reflexionó.

Finalmente para cerrar el diálogo Lizy expreso que todo lo que pasó la puso muy triste y que le cuesta todos los días no recordar que su amiga partió antes de lo esperado: "Todo eso sí me pone triste".

Así se había despedido la conductora de su mejor amiga: "Hace un tiempo conocí una persona maravillosa ya les contare más... solo quiero deciles que hoy partió hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia... teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiriamos de todo esto... pero quien sabe porque misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir gracias por tanto cariño mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacia sustos y demás jajajajjaa. Siempre en mi corazón en mi vida amigas familia una gran compañera... hasta pronto".