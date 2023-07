Catherine Fulop decidió compartir un recuerdo del verano en su cuenta oficial de Instagram y subió una foto de su viaje a Punta Cana, en donde aprovechó para lucir una microbikini negra que marcó tendencia en la playa.

La conductora publicó en sus redes algunas imágenes donde se la pudo ver posando con un conjunto que consistió en un corpiño con tiras y dos argollas en el medio de color naranja. Además, completó el conjunto con un culotte del mismo color.

El corpiño tenía tiras y dos argollas en el medio de color naranja.

Fulop acompañó su publicación escribiendo con humor: “Valórenme porque no les voy a durar toda la vida”. Pero eso no fue todo, la modelo también le aconsejó a sus seguidores que aprovechen la temporada de invierno para comprar trajes de baño.

Fulop recibió miles de "me gusta" en su posteo.

Rápidamente, la publicación de Catherine Fulop se llenó de miles de "me gusta" y cientos de comentarios en donde no solo elogiaban su look, sino también el paisaje que se apreciaba en las fotos de la playa donde había decidido descansar.

La emotiva despedida de Catherine Fulop a su madre

La mamá de la modelo, Cleopatra García, tuvo que volver a Venezuela, y su hija se mostró emocionada en sus redes sociales tras tener que despedirse nuevamente de ella. En un video, Fulop comentó: "Mi mami se acaba de ir. Estoy súper triste, pero me quedo con todo lo lindo que fue tenerla este rato".

Luego cerró prometiéndole a sus seguidores compartir algunos de los momentos que vivieron juntas en sus redes: "Disfruté mucho a mi mami, después subo más fotos de ella. Mis hijas llorando, mi marido llorando, todos llorando".

J.C.C