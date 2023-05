Después de más de una semana juntas, Catherine Fulop se despidió de su madre Cleopatra García, quien volvió a Venezuela. Después de cinco años sin poder verla, tanto a ella como a sus hermanas y sobrinos, la actriz dejó en sus redes sociales un vídeo emotivo con su madre.

"Mi mami se acaba de ir. Estoy super triste pero me quedo con todo lo lindo que fue tenerla este rato", comenzó diciendo la mamá de Oriana y Tiziana Sabatini conteniendo las lágrimas después de despedir a su mamá. La actriz quien pega la vuelta a la Argentina el día siguiente y se queda disfrutando un poco más de Punta Cana, agregó: "Disfruté mucho a mi mami, después subo más fotos de ella. Mis hijas llorando, mi marido llorando, todos llorando", comentó la mujer de Ova Sabatini. No es una despedida, es un hasta pronto.

Catherine Fulop y su madre Cleopatra García

Cleopatra García

Las hijas de Catherine Fulop junto a su familia

El reencuentro madre e hija

En un dialogo con Infobae, la actriz Catherine Fulop contó como fue el reencuentro con su madre Cleopatra García quien no veía hace mas de cinco años. "Tengo dos hermanas en Venezuela a las que no veo hace seis años. También sobrinos nietos, que conocí cuando tenían un año y no los volví a ver… Son muchos años. Casi no puedo hablar cuando caigo en la cuenta del tiempo que hace que no los veo. No es nada fácil de manejar. Es una tristeza, una desgracia que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Nos robaron nuestro país".

Luego, desde sus redes sociales, mostró el reencuentro con su mamá: ‘’Un adelanto del encuentro con mi mami después de 5 años’’, quien en las historias siguientes compartió fotos y videos junto a sus hijas Oriana y Tiziana entre otros familiares.

J.M