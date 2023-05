Cecilia Roth se refirió a las críticas que recibió por los rumores sobre la estadía de Jey Mammón en Madrid: “Sufrí una catarata de odio”

Cecilia Roth brindó una entrevista en la que habló sobre el momento en el que se difundió que estaría hospedando a Jey Mammón en su paso por España, luego del escándalo con Lucas Benvenuto.

Fue durante el ciclo radial Agarrate Catalina, en La Once Diez, cuando Cecilia Roth fue consultada sobre estos rumores, a lo que respondió sin vueltas: “Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento o lo que fuere”.

Cecilia Roth.

La conductora entonces le preguntó si era cierto lo que se había divulgado y si en verdad alojó a Jey Mammón en Madrid. Cecilia Roth se encargó de desmentir estas versiones y remarcó que no tiene una casa en la ciudad española. “No hablé, durante mucho tiempo ni dije nada hasta que un momento pensé ‘¿sabés qué? ¿qué estoy ocultando? ¿quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona”, agregó, refiriéndose a sus dudas sobre salir a hablar sobre los rumores gestados en Internet y por los que recibió muchas críticas, pese a ser falsos.

Jey Mammón.

Más allá de no haber hospedado a Jey Mammón, la actriz decidió no definir en qué bando ponerse en el escándalo entre el conductor y Lucas Benvenuto, sino que se permitió dudar sobre las acciones del acusado. Cecilia Roth explicó que, si bien siempre está del lado de la víctima, no puede dejar pasar por alto la amistad que construyó con el ex conductor de La Peña de Morfi. “Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te deja de querer al otro día”, cerró.

H.O