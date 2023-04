Jey Mammon abandonó el país y se fue por unos días a Madrid, España. Pero ahora, decidió romper el silencio por primera vez sobre su situación, cómo la está pasando y sobre su futuro abogado tras la renuncia de Fernando Burlando. “Abogados yo no necesito”, le respondió a Mariana Brey, que lo reveló en Socios del Espectáculo.

El hotel donde se hospeda Jey en Madrid.

“Le escribí a Jey para preguntarle y por estos distintos nombres que aparecieron de distintos abogados para saber quién lo defiende”, comenzó la periodista en el ciclo de El Trece y contó los detalles de la conversación que tuvo con Jey Mammón.

El humorista detalló que actualmente no necesita un abogado “salvo que decida accionar”. Los motivos por los que podría accionar serían por injurias y falsas denuncias, según sumó Brey: “Es que el origen es ahí”.

Brey en Socios del Espectáculo.

“La información es esta: el abogado fue Burlando y ahora depende de lo que yo decida hacer, quién va a ser mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad estoy intentando apagar la cabeza”, agregó el denunciado por Lucas Benvenuto.

Además, aseguró que aún está pensando que hacer: “No tome ninguna decisión aún. Hoy tendría que evaluar quiénes me representen, pero ahora, la verdad, es que estoy intentando poner la cabeza en apagado”. Luego, confesó el fuerte pedido que le realizó a su familia: “Les digo que favor que no me manden nada y trato de desenchufar”.

Jey en Madrid.

La revelación que sorprendió en el ciclo fue que los argentinos que se cruza a diario Jey Mammón “son un amor” y destacó que el viaje es para “despejar la cabeza”. Por último, el cantante compartió que volverá a la Argentina en el corto plazo, a diferencia de otro tipo de salidas del país por cuestiones judiciales.

Cuanto cobró Fernando Burlando por defender a Jey Mammón

Tras la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammón necesitó una defensa legal contundente y no dudó en llamar a su abogado de confianza, Fernando Burlando. Sin embargo, el letrado no realiza trabajos gratis y, debido a la complejidad de la tarea, le costó mucho dinero al humorista, especialmente tratándose de un tema tan delicado.

Su colega Mariana Arce está al tanto de esto, y reveló cuál fue la cifra que habría pagado Jey. “No tengo dudas que Burlando creyó en el relato de Jey. Lo conozco a él y estoy segura que sigue creyendo, y más allá de eso, Burlando, como cualquier trabajador, cobra por su trabajo”, comenzó en el programa de Juan Etchegoyen.

Burlando junto a su hijo.

“Él lo quiere defender por la relación que tienen, pero más allá de eso, se pagó un dinero muy importante”, continuó, remarcando: “Él cobra por el trabajo que le da a su cliente, es una defensa efectiva la que hizo”.

Por último, su colega confesó: “La cifra ronda los 200 mil dólares, incluso la supera. Los temas de abuso y violencia de género hoy en día son los temas más complejos, sensibles y delicados”.