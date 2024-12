Celeste Cid es considerada una de las mujeres más lindas de la Argentina y, también, una de las actrices más talentosas. Pero no solo eso, sino que con el paso del tiempo se convirtió en una it girl y sus looks revolucionan las redes. La actriz compartió la prenda perfecta para recibir la Navidad y el Año Nuevo y fue furor.

Siguiendo varias tendencias, Celeste lució un corset de brillantes y un maquillaje en el que destacó sus ojos, lo que provocó una catarata de elogios por parte de sus seguidores.

El look de Celeste Cid para festejar la Navidad y el Año Nuevo

Celeste Cid mostró el look perfecto para las fiestas de fin de año

Celeste Cid destaca y no solo por sus actuaciones, la actriz compartió una galería de fotos en su cuenta de Instagram donde se la ve con el look perfecto para las fiestas de fin de año.

La actriz de Las Estrellas se mostró preparada para recibir la Navidad y el Año Nuevo y, después de un vivo donde se mostró junto a su amiga maquilladora, Bettina Frumboli, compartió una serie de fotos en donde se la ve con una prenda que destaca.

Celeste lució un corset con escote corazón y brillantes y deslumbró. La actriz argentina eligió una prenda de María Gorof para mostrar el resultado de su maquillaje y generó una ola de elogios en los comentarios.

Muy elegante y sofisticado, el corset de Celeste cuenta con una malla en color nude que cubre el torso y apliques de brillantes. Los tirantes de la prenda también cuentan con pedrería lo que continúa la idea del diseño. Se trata de una prenda ajustada al cuerpo, que resalta la silueta y logra robarse las miradas.

Al ser una pieza tan glamorosa es ideal para eventos formales u ocasiones especiales como las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Siguiendo con el estilo elegante, Celeste lució un maquillaje que destacó sus rasgos naturales. Con el acabado luminoso de la base y el uso de iluminador en los puntos altos de su rostro, logró acompañar el brillo de la prenda y mostrar una piel saludable.

Mientras que para los ojos eligió una sombra en color tierra muy sutil y con destellos dorados, lo cual aportó luminosidad sin recargar el look. Además, estilizó y alargó la mirada con un delineado cat eye, lo que aporta sensualidad.

Como peinado, eligió llevar el cabello suelto con ondas al agua y flequillo al costado, apostando por un look versátil y atemporal.

Con un look brillante, Celeste Cid se adelantó a la Navidad y el Año Nuevo y compartió una foto que puede inspirar a sus seguidores a arriesgarse por nuevos estilos para el próximo año.

