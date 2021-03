MasterChef Celebrity: Germán Martitegui acusado de maltrato

Los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity están furiosos con Germán Martitegui porque aseguran que los trata mal. Por este motivo, la producción decidió editar las partes en las que el jurado se manifiesta de malos modos con los participantes.

Rodrigo Lussich, atento al ciclo, fue quien observó ese detalle de edición y lo manifestó en sus redes: "Muy notorio cómo en la edición de MasterChef cortan las devoluciones de Martitegui que rozan el maltrato y no las ponen al aire", comenzó su descargo y continuó:"Sobre todo a Flavia (Palmiero) quien lo fustigó públicamente....Justo su devolución a ella al aire ¡no está! ¡justo hoy! Tongo".

Muy notorio como en la edición de Masterchef cortan las devoluciones de Martitegui que rozan el maltrato y no las ponen al aire. Sobre todo a Flavia quien lo fustigó públicamente.. Justo su devolución a ella al aire .. no está! Justo hoy! #tongo — rodrigo lussich (@rodrigolussich) March 19, 2021

La conductora fue una de las víctimas de Martitegui a quien retó por estar conversando con una compañera mientras hacía su devolución.

Herido en su ego, Germán se dirigió a Flavia muy enojado: "Debería prestar más atención".

Flavia, que en un principio no respondió nada, utilizó su cuenta de Twitter para hacer su descargo: "Señor Germán Martitegui, le tengo respeto. No creo que lo de ayer haya sido con mala onda. Usted sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora" escribió furiosa y a modo de advertencia, finalizó su mensaje: "El reto de colegio estuvo de más, pero son cosas que pasan en las grabaciones".

Señor @germantegui le tengo respeto ,no creo q lo de ayer haya sido con mala onda. Ud sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Reponsabilidad. Trabajo y soy una señora ! El reto de colegio estuvo de más pero son cosas que pasan en las grabaciones ! @MasterChefAR ❤️ — Flavia Palmiero (@flaviapalmiero) March 17, 2021

Al parecer, el reconocido Chef ya fue advertido sobre su comportamiento hacia los participantes, para que revea la forma en que los trata.

