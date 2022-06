Chanchi Estévez estuvo esta noche en LAM y habló de su polémica participación en El Hotel de los Famosos. Según contó el ex director técnico, siempre estuvo en personaje, pues se considera que es una persona buena, pero su personaje de “bueno”, no le era rentable al programa. “Hice un personaje en el reality”.

En esa medida, y haciéndole frente al odio que generó su participación en El Hotel de los Famosos, por sus reiterados y excesivos ataques a Locho Loccisano, Chanchi Estévez se mantiene en su postura, de que estuvo actuando, que lo que se vio en el reality no es él y en la vida real. Dado que no tiene mucho contacto con las redes sociales, no se ve afectado por lo que se dicen allí, como si le ha pasado a otros de sus compañeros.

Chanchi Estévez aseguró que si mostraban que era bueno, no servía para el rating.

Guido Zaffora estuvo como invitado en el panel de LAM y cuestionó la postura de Chanchi, al decir que lo suyo era un personaje, el periodista sostuvo que era imposible que, sabiendo que son grabados 7 x 24, nunca revelara entonces, su verdadera personalidad.

“Si se muestra que yo soy buen tipo, ¡Que lo soy. ¡Yo creo en mí, sé lo que soy! Pero si muestran que yo soy viva el amor, y… Para el personaje no garpaba”, aseveró el participante, como respuesta a las apreciaciones de Guido. La expareja de Sabrina Carballo dijo que no se mostraron las cosas buenas que hacía, pero que al final lo le importaba lo que la producción haya decidido sacar al aire.

“¿Te considerás buen actor?”, le preguntó Pía Shaw, al oír que todo lo que hizo fue actuado, un personaje. «No sé si buen actor, pero lo que empleé, dije, “che, está bueno… Vamos a ser sinceros, si nadie hacía nada, era un bodrio…». Chanchi asegura que gracias a esas estrategias que se armaron y a las riñas que surgieron dentro del reality, a esas diferencias, es que El Hotel de los Famosos tiene el éxito que se ve hoy.

Chanchi Estévez mantiene su postura sobre Locho Loccisano

En medio de su ida y vuelta con todo el panel de LAM, Ángel de Brito le aseguró a Chanchi que si se metía con Locho se pudre todo, o quien se meta con él, logrará que todo prenda fuego. “Locho estaba actuando, estaba jugando”, comentó el exjugador de fútbol.

Sobre los dichos de Mónica Farro al salir del Hotel de los Famosos, que Locho había entrado cancherito, Chanchi Estévez aseguró que si era cierto eso.

Para cerrar, Guido Zaffora, al igual que lo hizo en su momento Pamela David, aseguró que Locho es una buena persona. “Yo trabajé con Locho en Es por Ahí, porque él era movilero. Y Locho es un divino, Locho es un buen pibe que va, que tiene impronta, ¡No sé si cancherito!”, al lo que Chanchi Estévez comentó sobre Locho Loccisano: “Quiere ganar seguidores”.