Ayer por la noche, El Chanchi Estévez renunció al Hotel de los Famosos. Tras la eliminación de Sabrina Carballo, su pareja dentro del reality, el ex deportista tomó la decisión y explicó los motivos.

“Esta decisión que tomé me parece que tiene mucha fuerza y mucha convicción, y es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana”, explicó Chanchi frente a cámara tras su salida.

“Me voy con muchos recuerdos, la he pasado tremendamente bien”, se sinceró Chachi Estévez después de comunicar su decisión.

Chanchi Estévez renunció al Hotel de los Famosos

Por otro lado, El exparticipante admitió que en El Hotel de los Famosos “tuve mis días, pero en líneas generales fue un programón”.

“Lo único que puedo decirles es muchas gracias a todos y hasta acá llegó Chanchi Estévez”, cerró.

Acto seguido, el ex deportista tomó la decisión de saludar uno por uno a sus excompañeros entre ellos a sus enemigos mediáticos: Alex Caniggia y Locho Loccisano.

“Yo abandono el certamen. Le quiero agradecer a toda la gente que trabaja que me ha tratado muy bien. Espero haber sido respetuoso. Me llevo un cariño muy grande pero dejo el certamen”, dijo Estévez que saludó a todos los presentes antes de retirarse a su cuarto.

“Si hubiera pasado con otro participante, hubiese hecho lo mismo. Pero con Sabrina se agravó toda la situación porque no me gusta verla así. Es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego me hicieron hacer cosas que no quería pero esta es mi manera de reivindicarme con ella”, dijo el Chanchi.