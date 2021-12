Chano Charpentier habló de su relación con Natalie Pérez

Desde hace semanas los rumores sobre un romance entre Chano Moreno Charpentier y Natalie Pérez no dejan de sonar con fuerza, sin embargo ninguno de ellos había hablado hasta ahora.

Fue el cantante quien abordado por el portal Farándula Show respondió a las consultas sobre este incipiente romance, a la vez que habló de cómo se encuentra actualmente luego de ser baleado por un policía y estar varias semanas en terapia intensiva.

"¿Viniste solo Chano? ¿Y Natalie? Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?", le consultaron desde el mencionado sitio a lo que Chano Moreno Charpentier respondió: "No lo sé... confirmar no, pero bue. Decir no se puede", fueron las palabras que llegó a decir mientras firmaba autógrafos a unas fanáticas.

A la hora de definir a Natalie, el cantante aseguró que además de "amiga" es "muchas cosas".

Ángel de Brito compartió la primera foto de Natalie Pérez y Chano juntos

El periodista compartió en su cuenta de Twitter la primera imagen de la pareja en un bar y acaramelados. Esta postal hace oficial los rumores que comenzaron a correr hace unos días que aseguran que los músicos están viviendo un romance reciente.



"Todo comenzó cuando él estuvo internado por última vez y empezaron a escribir, creo que es una pareja que puede prosperar", había informado días atrás Maite Peñoñori en LAM

"Natalie ya le contó a la familia de ella que está de novia con Chano por lo que esto va muy en serio. Ya lo sabe todo su círculo íntimo y suelen verse seguido en la casa de ella donde pasan la noche juntos y hacen actividades. Romance confirmado 100 por ciento", finalizó.