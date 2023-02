Chano sigue internado y sus seguidores siguen de cerca su evolución y ruegan por una mejoría. La madre del cantante, luego de varios días reveló en una entrevista que le atribuyen el problema un inconveniente con la ingesta de medicación.

Marina Charpentier dijo: "Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene una infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos", aseguró.

Chano junto asu madre Marina Charpentier

Sus fanáticos decidieron dar a conocer un video en el que Santiago Moreno Charpentier se expresaba sobre el consumo problemático y pedía ayuda. El ex de Tan Biónica decía: "Si me ven haciendo alguna gilada, él que me ve, que me botonee loco", comenzaba diciendo Chaño.

Luego agregó: "Me gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa en tratamientos. Ponele, yo paso un montón de días limpio ¿me entendés?", haciendo referencia a los tratamientos.

En otro tramo dio a conocer que a diario gran cantidad de personas de su entorno lo incitan a consumir y es una lucha constante, sostenida y de cada día poder decir que no,

Chano continúa internado en sanatorio Otamendi

Chano dijo: "Todo el mundo me invita a todo. Es difícil decir que no. A mí me dicen Chanito querido, toma. A veces puedo decir que no, muchas veces digo que no. O sea me da re pena decir esto y confesarme así", ¿Vos me querés ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo. Botoneame. Yo creo que no va a pasar porque estoy bien hace un montón de tiempo. Se lo digo a cualquiera que me vea. Si me ven haciendo alguna gilada que me ve, que me botonee loco", concluyó.

