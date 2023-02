Marina Charpentier, madre de Chano, en una entrevista con Jorge Lanata habló sobre el estado de salud de su hijo. Hizo referencia a su enojo por las versiones que circularon que referían que el cantante había tenido una recaída y reveló que se trata de una infección.

La madre de Chano dijo: "Me duelen profundamente las cosas que se dicen. Inventan cosas de la intimidad, que dicen que consumió... los exámenes toxicológicos demostraron que él está limpio. Todo lo que se dice es una especulación", reveló Marina sobre las versiones que circularon que hacían referencia al consumo problemático de sustancias y una posible recaída.

Luego Marina indicó: "El día anterior, estuvo en su casa trabajando, con personas que lo acompañan haciendo lo que más le gusta. El viernes por cosas que tienen que ver con su intimidad, empezó a estar triste, habló conmigo. Estaba con una chica que está frecuentando, se sintió mal, ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor y en una ambulancia lo llevaron a la clínica y quedó en terapia", señaló.

La madre del creador de “Tan Biónica” dijo además que "Mi hijo toma medicación para mantenerse bien y tranquilo, no nos olvidemos que tiene un sólo riñón, no tiene bazo y eso puede generar complicaciones con la medicación. Puede ser que la medicación le afecte de alguna manera. Lo que pasó, no lo sé porque él no despertó todavía. Cuando se despierte, lo dirá", confesó Marina.

Chano continúa internado en el Sanatorio Otamendi

Y reveló más detalles: “Seguramente cuando se despierte, que se va a despertar sin dudas porque es un luchador y no es la primera vez, lo dirá. Está entubado con una infección, toma antibióticos, tuvo una complicación en el pulmón porque fuma mucho y tuvo fiebre. Hay que estabilizarlo... cosas que le pueden pasar a todos pero en su caso, se especula más. En un momento se despertó y arrancó el tubo... no suele suceder pero con eso se lastimó la garganta. Por eso, hubo que sedarlo", dijo Charpentier.

Sobre el final explicó: "A veces escucho que deberíamos internarlo más tiempo, darle más medicación pero tienen que entender que él no elige esto. Sufre mucho y cuando pasa algo que lo pone mal, se desespera. Es una persona adulta, un hombre y yo no puedo hacer lo que quiero con su vida. Lo amo muchísimo y hago todo lo que tengo al alcance por él", enfatizó Marina sobre la situación que atraviesa a diario con Chano, su hijo.

