Charlotte Caniggia reveló las duras críticas que le hace Claudio Paul sobre el Bailando

Tras ser sentenciada para una posible eliminación de Bailando por un sueño, Charlotte Caniggia sorprendió a todos al confesar que a su padre, Claudio Paul, no le gusta nada su desempeño en el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó a Charlotte si algún día se ve como Flor Vigna en cuanto al baile. "No, ni en pedo Marce", respondió con su particular humor la participante y reveló: "No, porque mi papá me dice que no voy a ser bailarina nunca en mi vida".

"Él me dice que es imposible. Que bailo mal y ya está", agregó la joven, quien viene pasando unos malos momentos en el certamen tras la guerra mediática de sus padres.

"Saquese eso, porque sino uno se queda con los designios de los padres, de 'papá dice que bailo mal'. Pero, ¿por qué no se dedica a su vida papá y se deja de romper las bolas con vos?", la alentó Marcelo, dando un fuerte mensaje contra Claudio Paul.