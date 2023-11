Chayanne y Ricky Martin son dos de los cantantes más reconocidos de Puerto Rico y el público siempre esperó una colaboración entre ambos, sin embargo, los artistas siempre eludieron la posibilidad.

Luego de varios años, Chayanne finalmente fue consultado en MoluscoTV sobre los motivos por los cuales nunca colaboró con Ricky: “Toda la vida fui de los que se quedó esperando la colaboración entre Ricky Martin y Chayanne. ¿Por qué nunca se dio?”.

Imagen reciente de Chayanne.

En la entrevista, el cantante explicó con sinceridad: “Son cosas que no se piensan. Quizá no fue el momento. Tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin...”.

Chayanne junto a Ricky Martin.

Intentando esquivar la polémica de Ricky Martin, Chayanne habló sobre otras colaboraciones que tuvo en su carrera: “Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento... La hice con Wisin en ‘Qué me has hecho’ y me pareció fantástico. Y después con ‘Humanos a Marte’ que intervino Yandel, que es un poco distinto lo que yo tocaba en el género del pop al urbano”.

Qué más dijo Chayanne sobre Ricky Martin

Sin querer dejar inconclusa su respuesta, el reconocido artista expresó sincero: “Él tiene una carrera maravillosa, le fue super bien. También tuvo muchas colaboraciones, pero cada quien maneja la carrera a su manera y acá estamos”.

A pesar de su tajante respuesta, Chayanne volvió a darles esperanzas a sus fanáticos con una posible canción con Ricky Martin: “No se ha dado y nunca se cierra la puerta. Cosas que pasan (...) No surgió”.

J.C.C