China Suárez: así fue su fin de semana tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi

El sábado, Wanda Nara desataba un verdadero escándalo al revelar que se había separado de Mauro Icardi por una aparente traición. La señalada como tercera en discordia era la China Suárez y los usuarios de las redes sociales estallaban con mensajes ante este verdadero escándalo.

"¡Otra familia que te cargaste por zorra!", fue el mensaje de la mediática que desató la polémica que aún continúa. En medio de este estallido y con todos especulando con qué pasará con el matrimonio de Wanda y Mauro, la China Suárez escapó a toda controversia y se mostró en sus redes sociales sin hacerse eco de nada.



La actriz, que está instalada en España junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, aprovechó el buen clima de Barcelona y realizó un paseo junto a los pequeños y a su mamá, quien la acompaña en la ciudad.



Suárez se mostró muy sonriente paseando por un arquitectónico barrio en donde disfrutó de rica comida y de la compañía de los suyos sin hacer ninguna referencia al escándalo que se daba en las redes y que la tuvo como "trending topic".

El mensaje de la China Suárez que Wanda Nara le habría encontrado a Mauro Icardi en su celular

Luego de que Wanda Nara confirmara su separación, salieron a la luz los supuestos chats entre la China Suárez y Mauro Icardi que habrían enfurecido a la modelo y empresaria.

"Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca", le habría dicho la China al futbolista en un intercambio de chats que compartió “Clarín” en exclusiva.

Si bien según allegados a la pareja los mensajes no habrían pasado de esa invitación, Wanda Nara no le perdonó el intercambio a Icardi y fue por eso por lo que puso punto final a su relación que, para sus allegados, no sería definitiva.