El descargo de la China Suárez por la extensión de la cuarentena

Eugenia "La China" Suárez comparte a diario su estados de ánimo en cuarentena y también sus preocupaciones. Pero esta vez, la mujer de Benjamín Vicuña fue más allá y expresó sus dudas sobre la extensión del aislamiento.

"Si se sabe que el pico es a mediados de julio, ¿por qué van extendiendo de a dos semanas? No lo entiendo", expresó la protagonista de ATAV en su Twitter y sus seguidores aprovecharon la ocasión para contar los problemas económicos que esta decisión del gobierno genera en quienes tienen trabajos informales.

"Ya no aguanto más. Sin laburo, con esta incertidumbre, con pánico y angustia. 15 días más, otros 15 días... ¡Basta! Se necesita laburar. Y no me vengan con que el virus... Quien no tiene plata no va a tener salud tampoco porque no va a poder comer", le respondió un seguidor y ella disparó: "A eso voy. En eso pienso. No desde el egoísmo de 'querer salir' . Pienso en la gente que necesita trabajar y no puede. Entiendo que nos cuiden".