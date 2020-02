Tras su llegada al país, la China Suárez hizo una reflexión en redes sociales

La China Suárez volvió al país después de unas mini vacaciones en Europa. La diosa, no sólo enfrentó las cámaras para hablar de su embarazo, sino que también hizo un pedido a los docentes del país cuando se enteró del "Rompe cráneos" , el reto viral que se propagó por redes sociales entre los adolescentes.

"¿Qué se les cruza por la cabeza? Cómo los docentes no hablan con los chicos, con las familias. No lo puedo entender", dijo la actriz.

Este reto consiste en que tres chicos deben contar hasta tres para saltar. El objetivo es dejar que dos de los participantes esperen el momento perfecto para meterle "la traba" al que está en el medio, provocando que este caiga totalmente de espalda con el riesgo de golpearse bruscamente en la nuca.

"Me refieron a que hablen en los colegios. Yo ni siquiera me animaba a hacerlo. Me sorprende que estamos todos cada vez más locos", disparó.

Al llegar al país, la China enfrentó a las cámaras y habló de su embarazo. "Uno se cansa la verdad, es que pasa eso. Hablan, hablan, confirman y debaten, y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, entonces no tengo ganas de decir nada", dijo en Los ángeles de la mañana. "Hay una cosa constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué", concluyó.