¡Nació Benicio! Mina Bonino se convirtió en mamá junto a Federico Valverde

Después de 14 horas de parto, con las últimas tres muy difíciles, estoy convencida que uno saca fuerzas de donde no tiene cuando trae un hijo al mundo, y todo el dolor valió la pena. Gracias, gracias @bmummadrid Jackie y Abi porque no hubiese sido nada posible sin su apoyo, fue incondicional y estoy feliz de haberlos encontrado (en sus historias pueden ver cómo se iba desarrollando el parto durante el día) El 20/02/2020 a las 00:02 nació Benicio Valverde en Madrid por un parto natural muy difícil, pero logrado ❤️ Te amamos hijo. Ojalá sepas lo esperado que fuiste y todas las ganas que teníamos de conocerte. A vos papá, que sos mi pareja, mi marido, que estuviste incondicionalmente al lado mío y mientras empujaba me decías ‘vamo arriba chimuela que ya sale’ Acá está nuestro premio y este es tu mejor gol 🤍