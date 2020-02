Enojada y con ironía, La China Suárez volvió al país y habló sobre su embarazo

La China Suárez volvió al a la Argentina tras disfrutar de unos días en Londres por cuestiones laborales, y en Los Ángeles de la mañana logró tener algunas palabras de la actriz.

"¿Podemos felicitarte China?", le lanzó la cronista Maite Peñoñori a China Suárez, quien tenia a Magnolía en sus brazos. Inmediatamente, la pareja de Benjamín Vicuña contestó: "Yo no tengo nada para decir ya, porque hace como un mes que están diciendo lo mismo. A mí nadie me lo preguntó además".

Luego, sincera, reveló que se encuentra molesta sobre las especulaciones sobre el supuesto embarazo. Sin embargo, tampoco salió a negar el rumor y lo hablaba con cierta ironía.

"Uno se cansa la verdad, es que pasa eso. Hablan, hablan, confirman y debaten, y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, entonces no tengo ganas de decir nada", expresó contundente. "Hay una cosa constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué", concluyó.