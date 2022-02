China Suárez: su novio sufrió un incidente mientras realizaba su deporte favorito

Instagram

China Suárez logró apaciguar un poco la fuerte tormenta que durante los últimos meses tuvo a su al rededor, producto de las conocidas e internacionales polémicas de parejas que la llevaron a estar en boca de todos. Desde que se oficializó su noviazgo con el empresario español Armando Mena, la actriz volvió a dar de qué hablar, pero su novio es ahora quién empieza a tomar también protagonismo.

En las últimas horas, Armando compartió en su cuenta oficial de Instagram, cómo un pequeño traspié intentó interponerse entre él y una de sus actividades al aire libre favoritas. Pero el novio de la China Suárez parece que nada lo detiene y le sacó provecho al accidentado momento.

Armando y la China Suárez, primera foto publicada juntos.

“Back en el atletismo de mañana”, comentó Mena. Justo cuando esta a punto de lanzarse con su patineta por la pista, el empresario derramó su bebida sobre sus ropas y parte de su patineta. En el video se logró ver un paneo del lugar y un cielo azul intenso que le dio la bienvenida a su accidentada mañana.



¿A qué se dedica el Novio de la China Suárez?

Armando hace una de las cosas que más le gusta en la vida.

La ex Casi Ángeles había hablado en su entrevista con Alejandro Fantino sobre sus gustos al momento de fijarse en un hombre y sin muchas pretenciones, dejó en claro que no le importaba si el dueño de su corazón no pertenecía al mundo de entretenimiento.

Fiel a ese estilo, la China Suárez hoy tiene como pareja a Armando Mena Navareño, un español dedicado al mundo empresarial, pero también muy apasionado por el arte de los tatuajes, las motos y por lo visto recién, a las patinetas.