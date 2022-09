China Suárez y Rusherking: así es el nuevo videoclip de la pareja del momento.

China Suárez y Rusherking estrenaron en la noche de este jueves el videoclip del tema "Perfecta", que el cantante hace a dúo con Dread Mar I.

Según se comentó en los últimos días, se trata de una canción que le habría escrito Rusherking a su pareja.

Finalmente, tras varios anuncios que incluyeron afiches de la China Suárez en la vía pública, se pudo ver y escuchar el resultado de tanta espera.

El videoclip

El video comienza con Rusherking sentado en el pasto entre girasoles (algunas partes hechas digitalmente).

La primera parte de la canción dice: "Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado"

Luego de eso, el cantante se para, la canción comienza a tener un ritmo más movido y comienza a cantar Dread Mar I.

Después, comienzan a aparecer imágenes de la China Suárez, sola y con su novio.

"No quiero a nadie más y para mí eres perfecta", dice la canción en otra parte.

En cuanto al look, como era de esperarse, los tres están vestidos de color rosa, como habían anticipado la China Suárez y Rusherking en sus redes.

Ella lleva un jean y un conjunto de top con gorro tejidos al crochet, tal como se la veía en los afiches.

Él pantalón, campera oversize y remera básica. Dread Mar I una camisa y una remera abajo.

El video termina en el mismo lugar pero ya habiéndose hecho de noche.