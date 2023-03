Chule Von Wernich, la novia cantante del polista Barto Castagnola

Sofía Chule Von Wernich (24) es un furor en redes. La novia del jugador de polo, Barto Castagnola, sedujo con sus covers a artistas internacionales como Sebastián Yatra y Maluma. Oriunda de Pehuajó, reparte su tiempo entre la música y la revelación de la dinastía Castagnola.

“En mi primer año en Buenos Aires, en 2016. Terminé el colegió en 2015 y como la gran mayoría de un pueblo del interior, al terminar el colegio, te mudás a algún lado para estudiar. Vine a Buenos Aires a estudiar Veterinaria y arranqué a cantar en bares. Conocí un mundo nuevo y empecé a trabajar de eso. Se me presentó un camino por recorrer y me mandé porque es lo que quería”, explica Von Wernich.

Los orígenes de Chule Von Wernich, la cantante que es furor en redes

Aunque vino a Buenos Aires a estudiar Veterinaria, finalmente ganó la música. “Quería ser veterinaria y me quedó la espina de ese primer año. Todavía conservo el grupo de amigas que se está empezando a recibir. Pero siento que tengo más para sumar en el ámbito de la música, así que no me arrepiento”, explica Chule.

Esa sería la puerta para conocer a Barto Castagnola. “Con Barto estamos hace muy poco, no nos tocó estar separados tanto tiempo. Pero supongo que la vamos a ir piloteando, la llevamos muy bien y cada uno persigue su sueño y trabaja de lo que le gusta. Nos tengo fe (risas). Estamos lejos pero disfrutamos cada uno de lo que hace así que eso suma”, explica la cantante.

Quién es el novio polista de Chule Von Wernich

A sus 22 años, Barto Castagnola logró lo que pocos jugadores de polo logran en una vida: levantar su primera Triple Corona en 2021 y tener una fuerte proyección internacional, con conquistas en distintas partes del mundo como la lograda el último fin de semana en Palm Beach, Estados Unidos.

La historia de amor entre Chule y él comenzó como amistad. “Nos conocemos hace bastante porque tenemos amigos en común pero siempre como amigos. Y el año pasado, en julio, nos cruzamos y nos pusimos a charlar y pintó (risas). Empezamos a salir y fuimos hablando sin saber qué iba a ser y fluyó todo muy bien y nos llevamos bárbaro”, cuenta la artista.

Chule Von Wernich prefiere anclar en su presente con Castagnola, sin pensar en el largo plazo. “Casarme o tener hijos no es algo que piense a corto plazo. Me gustaría en algún momento pero no tengo apuro”, admite Chule respecto a sus proyectos con el jugador de polo Barto Castagnola.

Respecto a su presente, liviana de equipaje y con todo por darlo, lo define con su propia música: “Lo resumo con mi nueva canción ´Juguito Mañanero´, que es lo nuevo que saqué después de mi álbum. Me siento muy cómoda en todos los niveles, producción, melodía y letras”.

