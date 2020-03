Cinthia Fernández "amenazó" a la nueva novia de Martín Baclini

Cinthia Fernández aún sigue involucrada sentimentalmente con Martín Baclini, su ex pareja, y eso no es novedad para nadie. De hecho, ella misma lo reconoce a los cuatro vientos. Es por eso que enojada y sorprendida, hizo una advertencia a Agustina Agazzani, la nueva pareja del empresario.

"No me corresponde hablar a mí sobre su nueva relación, que hable él. Si hablo soy una despechada o una resentida. Él ahora es una persona famosa, que hablen él o ella, no la conozco a la chica", arrancó la bailarina.

"A mí lo que no me gusta es que me usen, me pareció innecesario el posteo de ella diciendo 'nos tenemos ganas'. Soy re frontal, dije que estoy enamorada y que estoy haciendo un duelo, esto me cuesta como le costaría a cualquiera que ve a su ex pareja con otra persona", señaló.

"Lloro todo el día, estoy sin dormir, lloré toda la noche. Yo no tengo problema en decirlo. La gente me dice que soy tóxica, pero para mí el corazón manda y es así. Si tengo ganas de llorar, lloro. No estoy bien y lo digo; él tiene derecho a hacer su vida", se sinceró a corazón abierto, para luego lanzar una suerte de advertencia a la nueva pareja del empresario rosarino.

Notablemente angustiada, se animó a decir: "Si la piba se le acerca por prensa, es una cosa de ellos. Si ella lo está usando que lo resuelva él. Pero hay cosas innecesarias. Si la piba tiene ganas de ser noticia que se mida, porque a mí me duele",

"Yo los bloqueé a los dos porque no quiero saber más nada con él ni con ella. No quiero tener noticias de nada, no por enojo. Basta de ese nombre y de ese apellido, no quiero más nada. No me interesa más", finalizó con lágrimas en los ojos.