Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico: "No le da la cabeza"

No es secreto para nadie la mala relación que existe entre Cinthia Fernández y Matías Defederico desde que se separaron hace cinco años. Sin embargo, los idas y vueltas entre ambos no cesan y en esta oportunidad fue la artista quien disparó contra su exmarido.

A través de las redes, un seguidor le advirtió a Cinthia Fernández: "El papá luchón está con las gemelas y tiene que hacer un vivo de Instagram para mostrar semejante milagro". De esa forma dejaron en evidencia la actitud de Matías Defederico.

La publicación de Cinthia.

La artista compartió la captura de pantalla del mensaje que recibió y respondió: "No le da la cabeza para pensar que en un vivo pueden leer cualquier cosa y las expone a un momento de mierda. Pobre, no sabe que saben leer porque ni siquiera se ocupa de sus estudios en ningún sentido".

Como si eso fuera poco, Cinthia publicó otra captura de pantalla donde se puede observar como una seguidora de Defederico la insulta. "Miren al imbécil este haciéndo leer a mis hijas esto. Cabeza de tacho que no le da la mononeurona. Inservible por donde lo mires".

La publicación de Cinthia.

Cinthia Fernández reveló por qué Matías Defederico no pasó Año Nuevo con sus hijas

Se conocieron los motivos por los cuales las hijas de la panelista de Momento D no pasaron año nuevo con su papá: "No quiere que sus hijas pasen la noche, o pernocten en la casa de su padre. Pero no parece ser una decisión caprichosa, sino que está fundamentada en experiencias anteriores que habría vivido. Cinthia tendría motivos para no querer", aseguró Luis Ventura en A la tarde.

"Cinthia relató un momento delicado que tuvo que pasar, en las fiestas del año pasado, porque quería comunicarse con sus hijas y no podía. También se habló que había mucho alcohol, en la cena donde estaba Matías Defederico, con el que era su pareja y había que manejar de por medio", detalló por su parte Lucas Bertero.