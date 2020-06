Cinthia Fernández estalló de furia con Defederico tras sus declaraciones: "Ni muerta vuelvo con vos"

Si bien parecía que reinaba la paz, Cinthia Fernández salió con los tapones de punta y le dedicó un furioso descargo a su ex, Matías Defederico.

Todo comenzó cuando se conoció que el futbolista asistía a la casa de la modelo día por medio para pasar tiempo con sus hijas. "Yo decidí que las nenas no se van a mover de mi casa hasta que todo esto pase y tenemos para largo. Y él no está trabajando y la verdad es que no sé la higiene que tiene en la casa, no sé si entra alguien o no. Aunque vive en un barrio y con eso él es re miedoso y creo que es súper estricto, pero no sé… yo paso lavandina todos los días en mi casa. Es una cuestión de comodidad y Matías viene día por medio”.

Tras esta novedad, Defederico habló con el sitio Ciudad Magazine y allí lanzó unas palabras que ofendieron a Fernández: "Gracias a Dios estamos teniendo una excelente relación después de casi tres años, buena onda y todo. Es más ella, me ofreció quedarme en la casa, pero le dije que así estamos bien. Estamos cerca y cualquier emergencia que surja estoy en cinco minutos".

La panelista se sintió tocada con estas declaraciones, ya que parecían insinuar otras intenciones. Por eso salió a hacer su descargo y hasta compartió los chats que tuvo con su ex. “Que quede en claro, que el señor se ofendió porque supuestamente yo le dije sucio en la televisión y hablé de la higiene. Lo mismo que te dije en privado, dije en la tele. ¡Estuvimos 7 años juntos! Es obvio que me van a preguntar cómo hacemos como padres en la cuarentena. ¿Todo se ofende? ¡Acostumbrate, querido! ¿Por eso hacés la vendetta que yo me moría por volver con vos? No tenías dónde dormir, querías ver las nenas y te ofrecí la casilla, que vos mismo sabés, que tiene ducha y todo… No es porque yo estoy atrás tuyo. ¡Ni que fueras la última agua del desierto! ¡Ni muerta vuelvo con vos, boludo!”, le dijo furiosa.

Además, Cinthia filtró un chat en donde le pide que salga a aclarar sus dichos. "No te hagas", le recriminó. "Pero sos un boludo. Aclaralo. Me chupa un huevo, no te chicaneo", le escribió muy enojada.