Cinthia Fernández atraviesa un complicado momento después de la internación de su hija Francesca, quien fue hospitalizada en Punta Cana por una bacteria.

En el medio de sus vacaciones, la panelista de Momento D confirmó que la niña sigue con vómitos.

“Franchu sigue pachucha, duerme mucho y volvió con los vómitos. Si tolera la hidratación que le estamos dando, vamos bien pero si sigue con los vómitos vamos a tener que volver a internarla”, dijo en sus redes sociales.

Cinthia Fernández reveló que su hija podría ser internada otra vez

Sobre este mal momento de Cinthia Fernández, Guido Zaffora confirmó que la modelo podría volver al país si el cuadro de la niña perdura.

“Se está manejando con médicos de Buenos Aires porque las enfermeras de Punta Cana no le suministraron la medicación. Ella quiere volver a Argentina, por estas vacaciones truncadas, y me dice ‘encima voy a tener que cambiar el pasaje porque no puedo seguir viajando de esta manera’. Esta es la situación en la que está hoy", contó el periodista.

El enojo de Matías Defederico con Cinthia Fernández

En medio de esta situación, en LAM revelaron el enojo de Matías Defederico con Cinthia Fernández. Fernanda Iglesias fue quien contó el motivo del disgusto del ex futbolista con ella.

"Él está re enojado, yo hablé con él¿Qué le suma estar enojado en un momento así?. A lo que Fernanda explicó que ´me decía ‘lo principal es que la nena esté bien’. Pero, después me dijo que él se enteró que estaban de viaje por lo que le pasó a la nena. Como que ni sabía que se iban de viaje. Me dijo ‘lo importante es que la nena esté bien, pero tengo muchas cosas que hablar'", disparó la panelista.

