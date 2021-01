Cinthia Fernández contó cómo será el reencuentro de Luciana Salazar y Martín Redrado en Miami

Tras fuertes acusaciones la semana pasada, Luciana Salazar y Martín Redrado se reencontrarán en Miami, después de confirmar la separación del economista de Lulú Sanguinetti. La noticia la hizo pública Cinthia Fernández, archienemiga de Salazar por Martín Baclini.

“La verdad que nos vieron la cara a todos, ese acting berreta que vimos el jueves... esto último es opinión personal”, comenzó diciendo Cinthia Fernández en LAM, que fue retrucada por Ángel de Brito: “Ya te vi criticando en las redes”, “dejame disfrutar, que el año pasado me volvió loca criticándome, dejame disfrutar”, le respondió Cinthia.

Además, Cinthia recordó lo que ocurrió la semana pasada: “Ella dijo ‘tiene que elegir, y eligió, y nos eligió a nosotros’, perdón no me sale lo de la boca que ella hace”. “Ella siempre deja la duda de si Redrado es el padre o no, y después se ofende si lo decimos. Siempre deja el misterio. Se enoja de manera ilógica cuando aparecen fotos de ella en la puerta, súper producida con tacos agujas con Matilda y Redrado”, agregó

“Lo que nos pasa a las personas cuerdas que la escuchamos hablar a Luciana que es que sentimos que el padre no se hace cargo de la hija, ¿por qué su novio tendría que hacerse cargo de su hija?”, agregó el conductor.

“Más tóxicos son porque Luciana Salazar se va del 7 al 28 a Miami y se va sola. Se va sin Matilda. No va al departamento de Martín porque hasta cuando están juntos ellos tienen como un modus operandi parar separados, incluso cuando todos sabíamos que eran novios, porque también hay un tema con los hijos”, aseguró Fernández.

“Si, la odian, la detestan, gracias por ahorrarme eso porque me acusan. Ella se va a hospedar en la torre Sunny Island. Adivinen quién se va a hospedar ahí… nuestra compañera Yanina Latorre. No van a tener paz y estamos esperando la foto en cuestión de días”, finalizó Cinthia.

Luciana Salazar reveló que Martín Redrado se separó por ella: "Le di a elegir"

Luciana Salazar hizo un fuerte descargo y se refirió a los rumores que la vinculaban, otra vez, a Martín Redrado.

La diosa prendió el ventilador en Polémica en el Bar donde se manifestó disconforme con los rumores que aparecieron hoy sobre su acercamiento al economista tras su ruptura con "Lulú" Sanguinetti.

"Él se separó por mí. Yo le di a elegir entre mi hija y yo o ella", disparó ante la sorpresa de los panelistas del ciclo de América. "Mantuvo una relación conmigo y con ella durante un tiempo y él se separó por mí", agregó.

"Cuando dije que yo podía arruinar una relación fue porque él el año pasado me dijo que estaba enamorado de mí. Yo en ese momento no le dije lo que quería escuchar y al otro día viajó a Nueva York con su novia. Después de eso también salieron fotos mías con él y Matilda como para ponerle un moño a todo", siguió.

"Él dejó de ver a mi hija muy injustamente porque los nenes no tienen nada que ver, se encariñan. Él quiso volver a tener relación con ella, empezamos de nuevo, toda la pandemia, escondidos. Hasta que yo le dije 'no quiero más esta situación' y ahí fue que me dijo 'las prefiero a ustedes".

Lo que molestó a Luciana fue que las versiones que circularon durante los medios daban por hecho que ella sería quien habría provocado esa situación y que Redrado había alentado a que estos rumores salieran a la luz. " La verdad es que hoy, cuando veo todo me doy cuenta que él es cómplice de la situación", aseguró.