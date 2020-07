Cinthia Fernández contó que Martín Baclini la llamó:"En la cuarentena todos los ex se ponen cachondos"

Cinthia Fernández y Martín Baclini son el claro ejemplo de la relación sin fín. Después de una escandalosa separación, exposición mediática y terceras personas, la ex pareja parece que tuvo un nuevo acercamiento.

“Me llamó, ¡¿la podés creer?!?”, comentó Cinthia en un live de Instagram con Maite Peñoñori y Ángel de Brito. “Qué se yo por qué, en la cuarentena todos los ex se ponen cachondos. En este caso, le tocó a Baclini. Rarísimo, estaba en casa y me puso '¿te puedo llamar?´", aseguró.

“Le tiré todas las cosas en la cara. Todas. Hablé como una hora y pico. Tenía de todo y en un momento me dijo 'tenés razón'. Se reía porque sabe cómo soy, que soy verborrágica”, confesó la bailarina y la ¿posible diputada?

"Me dijo que se acordó de mí cuando entró al quirófano, me tocó el talón de Aquiles”, sentenció Cinthia con emoción.

Sin embargo, en aquél momento Cinthia descartó una posible segunda oportunidad entre ambos. "Hay cosas que no me olvido, hay un montón de cosas que sostengo. A mí lo que me frena es cómo puedo confiar en una persona que para mí me usó", sentenció.