Cinthia Fernández contó una anécdota con las hijas de Nicole Neumann que puede generar polémica

Cinthia Fernández contó una divertida anécdota que incluye a Sienna, Allegra e Indiana, las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

La panelista de LAM aseguró que las pequeñas van a jugar a su casa y que ella las consiente en todo. "Mica es mi vecina. El otro día Cubero me fue a pedir unas herramientas. Era para las ruedas de las bicicletas de las nenas, que están en la etapa de sacarles las rueditas. Yo la pasé hace uno, o dos meses", dijo en relación al vínculo que estableció con Viciconte, archienemiga de la modelo.

"Sí, vienen a casa a jugar. Hacen lo que quieren. Nicole me va a odiar más de lo que ya me odia. Yo las dejo comer de todo. En casa hacen todo", dijo la morocha y aseguró que mantiene una alimentación libre donde se les da todos los gustos.

"El otro día les llené la mesa de golosina, se les hicieron los dos ojos así (grandes). A las mías también. Les doy golosinas, galletitas, todo… ¡En mi casa la pasan bomba! No les he dado malos hábitos. El otro día les hice fideos, no les hice carne", disparó.

Casi enemigas

Cinthia Fernández y Mica Viciconte forjaron una linda amistad cuando ambas participaban de El show del problema como panelistas. En ese momento, la morocha defendió a su colega con uñas y dientes cuando se desató la polémica por el contagio de coronavirus que tuvo la modelo gracias a la empleada que trabajaba en su casa. En ese entonces, en muchos programas de televisión de debatió sobre el trato a su empleada quien contrajo Coronavirus al igual que ella. La modelo y panelista hizo sus descargos a través de historias de Instagram y publicó una polémica placa que vio Cinthia Fernández y no se la dejó pasar.

"Que no te dé miedo el virus, agarraste cosas peores y les decías "mi amor", expresó Nicole en ese momento casi todos asumieron que fue una indirecta a Fabián Cubero.

Al ver la placa de Neumann Fernández se despachó contra ella y escribió: "Después se queja y dice que la exponemos en nuestro programa. Cuando la que busca que la levanten es ella. Te quejás o te las bancás... Igual, no se entiende, parece que la culpa de contagiarse ahora también va a ser de Mica y Fabián", aseveró Fernández.