La panelista de Momento D, Cinthia Fernández nuevamente habló de su ex pareja Matías Deferico, con quien comparte sus tres hijas Charis, Bella y Francesca. Después de la polémica separación que tuvo con el exfutbolista y luego de denunciarlo por incumplir la cuota alimentaria de sus hijas, la panelista de "Nosotros a la Mañana" reaccionó con bronca ante un video que se hizo viral del futbolista de vacaciones en la playa y de fiesta.

En una nota que le hicieron en "A la tarde", la panelista dijo: “La gente piensa que estoy enojada y no es así. Lo escracho porque tengo ganas de escracharlo, porque estoy hinchada de las que no tengo colgando porque soy mamá y papá”. Además agregó: “Entonces digo, ‘vos me pasás 50 mil pesos’. Yo supongo que un fin de semana en Mar del Plata o más, porque tengo entendido que fue más, gastas más que esa plata. Entonces, las tenés”.

Cinthia Fernández con sus hijas Charis, Bella y Francesca

Antes de finalizar, volvió hacer una denuncia pública contra el padre de sus hijas y dijo: “Después me tengo que bancar que publique en los estados de WhatsApp que está con un proyecto de construcción. Por estas estupideces y la falta de respeto a mis hijas, tengo ganas de escracharlo. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinché las pelotas”.

Cinthia Fernández reveló la suma de dinero que le pasa por mes su Matías Defederico

La discordia entre Fernández y Defederico no tiene fin, en medio del litigio legal que hay con el ex futbolista, el padre de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca, la panelista de Doman hizo un descargo en su Instagram.

Matías Defederico junto a sus Hijas Charis, Bella y Francesca

En un ida y vuelta con sus seguidores, Cinthia Fernández le respondió a uno de sus seguidores cuando le consultaron: “¿Te pasa manutención el papá de las nenas o se hace el ‘langa’? ¿Qué porcentaje le corresponde?”. A lo que ella dijo: “Esto es lo que me pasa para 3 nenas Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”.

Cinthia Fernandez con sus hijas

Como si eso no fuera poco, compartió con sus seguidores un captura de la ultima transferencia que le hizo el exjugador en noviembre de 2022 de 55 mil pesos.

Antes de cerrar, la mamá de las tres pequeñas agregó: “Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo…”,

