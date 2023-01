Cinthia Fernández abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, las cuales algunas incluían su relación con el padre de sus hijas y su estado civil actual.

Por eso, una de las preguntas que recibió fue si se ve en pareja de nuevo. La bailarina respondió: "Sí, cuando me vuelva a enamorar. Por ahora nada".

De esta manera, la panelista dejó en claro que no se cierra al amor, aunque por el momento no apareció.

Cinthia Fernández reveló lo que quieren ser sus hijas cuando sean grandes: “No me da la vida”

Cinthia Fernández siempre acude a las redes para mostrar las cotidianeidades de su vida y la de sus hijas, compartiendo con sus seguidores distintos momentos que disfruta en familia. Recientemente, estuvo mostrando las remodelaciones que está haciendo en su hogar,incluso sorteando productos de baños que no estará utilizando de ahora en adelante.

Una de los últimos detalles que Cinthia compartió sobre su vida tiene que ver con la profesión a la que aspiran sus hijas, que comparte con su expareja, Matías Defederico.

Cinthia Fernández con sus hijas.

“Mis hijas ahora quieren ser Youtubers, pero a mí no me da la vida para grabar o editar”, confesó la panelista, explicando lo mucho que se le dificulta ayudarlas a crear su propio contenido.

Cinthia Fernández continuó hablando de la relación que tienen sus hijas con la tecnología y no tuvo problema en destacar que entienden las redes mejor que ella. “Mis nenas la tienen re clara. Me dicen qué audio tengo que usar en TikTok, no les hago caso y tengo la mitad de reproducciones. No hay que subestimar. Yo me quedo re careta”, explicó.