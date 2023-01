Cinthia Fernández enfureció a Christian Sancho con una pregunta al aire: “No voy a hablar más”

Es de conocimiento general la pelea entre Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, por los gastos de manutención de los hijos que comparte la expareja. Los padres de tres niñas llevan ocho años separados, pero los conflictos legales siguen y no parecen terminar, ya que Defederico no cumple con la cuota alimentaria estipulada para sus hijas.

Es por eso que para Cinthia ese tema es delicado y siempre intenta ponerse del lado de las madres y de las víctimas que no reciben el dinero indicado. Tal fue la razón del tenso momento que se vivió en Nosotros A La Mañana, cuando Christian Sancho estaba dando una entrevista, hablando sobre su obra en Mar Del Plata, Sex. Cinthia, una de las panelistas, aprovechó a Christian para preguntarle sobre las acusaciones de su ex, Vanesa Schual, que afirmaba que no le estaba pasando la cuota alimentaria a su hijo Gael.

“¿Cómo está tu situación con tu exmujer? Porque tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre que la justicia te puso un provisorio. ¿Esto es cierto?”, comenzó preguntando la panelista.

Christian Sancho y Gael Sancho.

Vanesa Schual había acusado previamente a Sancho de haberse quedado con los ahorros que compartían en conjunto y guardaban en una caja fuerte para proyectos futuros, entre ellos, mudarse a España.

El actor fue muy directo y le respondió: “Eso es totalmente falso, te voy a responder porque sos vos y porque es el programa del Pollo, pero este tema yo no lo hablo en televisión. Hay una medida cautelar por todo lo que pasó, porque no era cierto todo lo que se decía. La justicia falló a favor mío y de mis abogados. Obviamente no se puede hablar de mi hijo, ni de mi”.

“¿Vos le pasás 52 mil pesos?”, le preguntó Cinthia, lejos de quedarse callada. “Yo cumplo con todo lo que me dice el juzgado”, le respondió Christian.

Cinthia siguió insistiendo con el tema, incomodando aún más al actor. “¿Le pagás la obra social?”, preguntó una vez más.

“Siempre lo cumplí. Lo que te puedo decir es que yo no voy a hablar porque hay muchas mujeres que miran este programa y no reciben una cifra, y es mucho el dinero que yo paso, y me daría cosa. Yo no voy a hablar más”, lanzó el actor, tratando de cerrar el tema.

Finalmente, el conductor del programa, el Pollo Álvarez, puso fin a este cruce: “No quiere hablar Cinthia, no quiere hablar, ya está”.