Cinthia Fernández demostró con pruebas que Matías Defederico miente: "No me molestes más"

En las últimas horas salió a la luz que Matías Defederico demandará a Cinthia Fernández. Fue Luis Ventura quien reveló que el exfutbolista: "Nunca recibió un mensaje, y por ese motivo hace la denuncia. Lo que plantea es que la mamá de las chicas se fue del país sin avisar dónde iba a alojarse, en qué lugar estaba y también lo que denuncia es no haberle comunicado permanente los diagnosticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija".

Como era de esperarse, Cinthia Fernández se hizo eco de las declaraciones de su exmarido y rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram donde compartió todas las pruebas que lo desmienten. La artista publicó todo el chat con Matías Defederico desde que internaron a Francesca hasta que volvió al país.

Cinthia Fernández y Francesca Defederico.

En la conversación fluída que mantuvieron durante la internación de la pequeña, se lee claramente que Cinthia en todo momento le informa a Defederico sobre cómo sigue su hija y las observaciones médicas que le hicieron en la clínica, como así también las negligencias que empeoraron su cuadro.

Seguido a eso, la panelista de "Momento D", le pidió al padre de sus hijas que sea más agradecido de cómo cuida a las tres niñas y se ocupa de que nada les falte. "No te pido que te lleves bien conmigo, pero me molestes más", expresó indignada.

Cinthia Fernández reveló por qué Francesca no quiere quedarse a dormir en lo de Matías Defederico

Como si eso fuera poco, Cinthia Fernández dio a conocer cuál es el motivo por el cual la menor de sus hijas no quiere quedarse a dormir en la casa de su papá. "Tu hija no se queda en tu casa porque un día me llamó a escondidas a las 2:30 de la mañana (y de todo hay registro) porque vos estabas hablando mal de mí delante de ella", sentenció la bailarina.

"Me llamó para decirme 'Te extraño, me quiero volver con vos'. La escuchaste, le dijiste 'Vos no te vas a ningún lado, vos te quedas acá, tu mamá acá no puede entrar', le gritaste, la hiciste llorar y cuando estaba llorando le arrancaste el teléfono de la mano", agregó furiosa lla artista.

Para terminar el relato afirmó: "La tuve que llamar a la tablet y nadie me atendía y llamé a la tablet de las hermanas y le llegué a decir que no se preocupara que yo la iba a ir a buscar. Fui a las 2:30 de la mañana con la policía y con la niñera para ni siquiera cruzarte, no me dejabas entrar y le pedí a la policía que me acompañara a retirar a mi hija. Por eso tu hija no quiere saber nada".