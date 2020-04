¡Otro escándalo! Cinthia Fernández enfrentada a muerte con su padre biológico

Cinthia Fernández una vez más está en boca de todo el mundo. Ahora se filtrarón unos escandalosos chats en donde la Bailarina le reclama a su padre una deuda de USD 15 mil.

Según revelaron en Confrontados, la disputa familiar viene hace cinco años y hoy en día se destapó todo. La panelista de Los Ángeles de la Mañana y su padre están peleados por el dinero de una propiedad que vendieron cuando se separó de su mamá.

La bailarina le pidió en reiteradas ocasiones la devolución del dinero,pero el padre no hace caso al pedido y hasta la llegó a bloquear en WhatsApp. Por eso, Cinthia decidió en 2018 pedirle la plata a la pareja de su padre, Lorena.

A continuación la conversación de la disputa:

– Cinthia: Hola Lorena, disculpá la molestia pero mi padre me tiene bloqueada y quiero saber si me van a devolver mi plata porque la verdad la necesito porque Matías no me está pasando el dinero que necesito para cubrir los gastos de las nenas.

– Lorena: Hola Cinthia, deberás esperar 2 meses porque lo puso en plazo fijo.

– Cinthia: ¿vos me cargás, no? Dijiste que la tenía, ¿con qué derecho dispone de mi plata? Si quieren la pueden sacar, me chupa un huevo que pierdan los intereses. Muéranse. No me jodan más a mí. Por mí que se muera, ladrón.

– Cinthia: Dejen de robarme porque la plata la necesito para mis hijas porque el padre tampoco ayuda y lo único que necesito es eso para ellas así que cuando esté la plata que me la de, sino que se muera porque la verdad no existe para mí.