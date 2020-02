Escándalo con Cinthia Fernández: "Empezó a llorar sin parar y estaba totalmente fuera de sí"

Cinthia Fernández una vez más está en boca de todo el mundo. En el día de ayer Tomás Dente y Noe Antonelli, dieron a conocer que la panelista se vio envuelta en un escándalo en la grabación de Pasapalabra.

"Hubo un escándalo total con Cinthia Fernández en Canal 13. Sabemos absolutamente todo lo que pasó porque estábamos ahí. Ella iba a grabar 'Pasapalabra', llegó un poquito demorada y mientras se estaba maquillando, entró en una crisis nerviosa".

"Empezó a llorar sin parar porque recibió un mensaje, estaba totalmente fuera de sí y ni siquiera Iván de Pineda pudo retenerla. Nadie sabe bien qué pasó pero ella no atendió más el teléfono. Estaba como alienada", dijo Antonelli que agregó que lo peor del caso fue que la bailarina agarró su auto así como estaba y se fue.

Dente agregó: "Todas las maquilladoras me contaron lo mismo: entró en crisis, muy angustiada y repetía 'me quiero ir, me quiero ir' y se fue. Es más, una productora histórica del canal, quiso hacerla entrar en razón porque en el estado en que estaba no podía manejar, pero se fue igual. Realmente, no se supo qué fue lo que la puso así".